Leao via dal Milan? Gullit: "Negli anni in cui c'è il Mondiale, molte operazioni nascono in base al rendimento dei giocatori durante la Coppa del mondo"

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In merito alla possibile cessione di Leao, l'ex rossonero Gullit è convinto che molto dipenderà dal suo rendimento al Mondiale

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao, reduce della sua peggior stagione con la maglia del Milan: "Lo conosco ed è bravo, ma non so cosa pensa. Quando giochi a un certo livello, per essere al top ed esprimere le tue qualità devi essere a posto con il fisico e con la testa. In più c'è bisogno di compagni che ti aiutino. Con il Milan Leao non è andato bene e ora avrà il Mondiale per mostrare il suo potenziale. Possibile cessione in estate? Negli anni in cui c'è il Mondiale, molte operazioni nascono in base al rendimento dei giocatori durante la Coppa del mondo. Dovremo quindi vedere cosa farà con il Portogallo, dove però Leao non è titolare. Ha grandi potenzialità, ma dipende da lui".

L'olandese ha poi parlato anche di Luka Modric che non ha ancora deciso se continuare o meno la sua esperienza al Milan: "Modric anche a quarant'anni resta un fuoriclasse. Mi è dispiaciuto per l'infortunio che ha avuto con quella testata presa (da Locatelli, ndr). Se resterà ancora in rossonero? Lo spero. Se Modric avrebbe giocato anche nel mio Milan? Sì perché ha tanta classe e personalità".