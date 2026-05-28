VIDEO - Allegri, emozione e lacrime alla prima edizione del Premio Galeone

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Giornate piene ed intense per Massimiliano Allegri. Prima la debacle sportiva con il Milan, poi il licenziamento. Oggi altre emozioni forti: l'accordo raggiunto con il Napoli per un biennale e la premiazione a Pescara alla prima edizione del Premio Galeone, istituito proprio in memoria di Giovanni Galeone.

Allegri ha preso parola visibilmente emozionanto, lasciandosi andare poi ad un momento di grande commozione: non è un mistero del forte legame che c'era fra Galeone e Allegri, visto che negli anni '90, proprio al pescara, Giovanni ha allenato Massimiliano. Da allora si è instaurato un rapporto speciale e oggi Max ha voluto ricordare il suo maestro, scomparso a novembre 2025.