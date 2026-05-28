Donati e il retroscena su Maldini: "Cardinale gli aveva offerto quote del Milan per pagargli parte dell'ingaggio, ma Paolo rifiutò perché vide un conflitto d'interesse con il lavoro che avrebbe dovuto svolgere"

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Il giornalista Stefano Donati ha raccontato questo retroscena su Paolo Maldini e Gerry Cardinale

Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, ha pubblicato su X questo retroscena su Paolo Maldini: "Mi prendo due righe in più per raccontare questo retroscena su Paolo Maldini che la dice lunga su cosa avrebbe potuto essere il Milan e sul perché adesso sia ridotto così.

Abbiamo letto in questi giorni sulla 'stampa amica' che Cardinale aveva offerto a Maldini di comprare quote del Milan, lui aveva rifiutato, Ibra no, ergo grande Ibra... La questione va spiegata bene: Cardinale aveva offerto a Maldini quote del Milan per pagargli parte dell'ingaggio. Paolo rifiutò perché vide un conflitto d'interesse con il lavoro che avrebbe dovuto svolgere. Faccio un esempio: spendo per rinforzare la squadra o penso al mio portafoglio e alle mie quote? Questa è l'ennesima dimostrazione (non che ce ne fosse bisogno) del tesoro che aveva il Milan con Maldini dirigente: il bene della squadra al primo posto, sempre. Anche a costo di rinunciare ai propri interessi economici, altro che One Man Show...".