Pedullà duro: “Ibra deve scegliere e ora va via, ma vi sembra normale? Cardinale un incompetente”

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Alfredo Pedullà definisce un incompetente Gerry Cardinale e afferma che Ibrahimovic non può avere carta bianca dato che andrà al Mondiale da commentatore e quindi questa scelta si rivelerà un flop.

Durante l'ultima puntata di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato la scelta di Gerry Cardinale di dare carta bianca a Zlatan Ibrahimovic e il loro operato in questi anni. Queste le sue parole:

"Ci sono gli azionisti che non scelgono, lui sceglie e sta andando via. Ma ti rendi conto! Io capisco gli azionisti, ma pensa tutte le cose che posterà nel Mondiale mentre c'è il mercato... ma è giusto, è giusto così, dopo aver visto questa foto mi sembra tutto giusto. Cardinale è un incompetente, non è che se gli ha dato carta bianca ha fatto bene, quello che fa Cardinale molto spesso non va in porto. Cardinale è un incompetente, lo ha dimostrato con le sue scelte. Se gli ha dato carta bianca è probabile che sia un flop".