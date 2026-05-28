Criscitiello: "Cardinale non si sa chi sia realmente. Basta Ibra. Deve esserci una pulizia totale "

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Nel corso del suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore, ha dato i suoi voti alle squadre di Serie A, regalando un bel 4 al Milan.

Nel corso del suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore, ha dato i suoi voti alle squadre di Serie A, regalando un bel 4 al Milan con questo commento: "Indecenti. Con un finale morbido non riesce neanche ad arrivare tra le prime quattro. Disastro senza precedenti. Il fallimento di Allegri ma soprattutto di Cardinale, Ibra e Furlani. A Londra e Milano disegnavano il Milan del futuro non capendo che c’era un presente ancora da scrivere. Non c’è nessuno che capisca di calcio in questa società se non quelli che lavorano nelle giovanili. Furlani è il flop più grande della storia del Milan. Cardinale non si sa chi sia realmente. Basta Ibra. Deve esserci una pulizia totale dal primo all’ultimo piano di Casa Milan. Lo scempio di domenica sera è la morte di questa dirigenza. Zero alibi. Un altro anno senza Champions e una vergogna senza fine".

IL VOTO ALL'INTER E ALLA JUVENTUS

Inter Voto 9

Chi vince ha sempre ragione. Nell’anno del rilancio arrivano scudetto e Coppa Italia. Chivu ha ragione e i trofei gliene danno atto. Avversari deboli e poco strutturati. Champions pessima. In Italia non ha rivali. Ora serve un mercato top per un parziale cambio generazionale. Marotta ha vinto la scommessa Chivu.

Juventus Voto 4,5

Hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare anche se con l’arrivo di Spalletti tutti pensavamo ad una grande risalita. Il finale è assurdo. Buttare la Champions in questo modo è inaccettabile. Vanno cambiate molte cose. In primis Comolli. La Juve non può essere questa. Per sul futuro fiducia a Spalletti. Un cambio sarebbe accettabile solo se dovesse arrivare Antonio Conte che conosce anche i cinesini a Torino.