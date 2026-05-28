Derbyssimo Legends, il nuovo podcast delle leggende: si parte il 3 giugno con Dejan Savicevic

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Il 3 giugno parte parte Legends, un nuovo podcast spin-off di Derbyssimo. Dieci appuntamenti nei quali potrete sentire la voce di grandi campioni e leggende che hanno fatto la storia del calcio.

Questa mattina siamo stati alla presentazione di un podcast che partirà settimana prossima, mercoledi 3 giugno, dal titolo Legends. Per parlare di Legends però prima bisogna parlare di Derbyssimo, visto che il il podcast ne è uno spin-off.

DERBYSSIMO, MILAN E INTER PROTAGONISTE

Derbyssimo nasce da un’idea di Stefano Fisico: creare un podcast sul calcio con il ritmo, la conduzione e lo stile della radio, unendo l’attualità calcistica al mood delle interviste che da anni porta nel mondo della musica e dello spettacolo. Un format pensato per parlare di calcio senza urlare, senza inseguire il clickbait e senza costruire titoli solo per fare rumore. L’obiettivo è creare uno spazio in cui gli ospiti possano parlare di calcio vero: campo, tattica, spogliatoio, scelte, emozioni, ricordi e attualità. In Derbyssimo Milan e Inter sono protagoniste ma con un approccio diverso rispetto al classico talk calcistico: meno rissa, più racconto, meno slogan, più competenza, meno rumore, più contenuto.

Accanto a Stefano Fisico c’è Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, che nel format porta la lettura tecnica e tattica di chi il calcio lo ha vissuto davvero ai massimi livelli. In Derbyssimo Eranio è il professore di campo e tattica, ma anche una voce capace di accompagnare il racconto con esperienza, competenza e autenticità.

LEGENDS, PAROLA ALLE LEGGENDE DEL CALCIO

Da questa idea nasce Legends, lo spin-off di Derbyssimo: 10 appuntamenti speciali con alcune leggende del calcio, campioni che hanno vinto tanto, ma soprattutto hanno emozionato e fatto innamorare diverse generazioni di questo sport. Legends non vuole essere una semplice intervista ma una chiacchierata vera in cui il campione viene messo al centro. Non solo highlights, non solo trofei, ma memoria, carattere, scelte, cadute, rinascite e verità di chi ha vissuto il calcio da protagonista.

Il progetto vuole essere un contenuto senza tempo: non un format usa e getta, ma una serie da guardare e riguardare anche a distanza di mesi o anni, perché fondata sulle storie, sui ricordi e sulla forza dei grandi protagonisti. Gli episodi di Legends saranno online a partire dal 3 giugno sui canali social di Derbyssimo. Il primo appuntamento sarà con Dejan Savicevic, il Genio, una delle figure più iconiche della storia rossonera.