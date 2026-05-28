Respinto dal Milan, ma oggi è protagonista: Mateta decide la Conference con il Palace

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L'attuale attaccante del Palace, a gennaio cercato dal Milan è oggi l'eroe del club inglese, decisivo ieri sera con il gol in finale di Conference

Il calcio sa essere strano, a volte imprevedibile. Il caso di Mateta è facilmente leggibile da tutti: un giocatore che veniva da una certa e critica condizione fisica, passato il tempo necessario ha saputo rialzarsi ed essere decisivo, alla grande direi, con il proprio club. Nella finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano c'è tutto. Agonismo, tensione, meraviglia. Sicuramente non è stata una partita dall'altissimo tasso tecnico, come ci si potrà aspettare tra qualche giorno in occasione di quella di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Ciò che però ha catturato l'occhio è stata la fame e anche la buona condizione atletica del francese trattato e poi "rifiutato" Dal Milan diversi mesi fa.

Il Palace domina poi la fase centrale del secondo tempo, colpisce addirittura tre pali nella stessa azione e sfiora più volte il raddoppio ancora con Mateta, fermato anche da una grande parata di Batalla. Al triplice fischio esplode la festa dei tifosi inglesi, che celebrano il primo trionfo internazionale della storia del club. Per Mateta una serata da eroe assoluto. A gennaio infatti, proprio il Milan aveva deciso di non affondare il colpo dopo le visite mediche per un problema al ginocchio, mentre oggi il francese entra per sempre nella storia del Crystal Palace.