Pochettino altro nome per la panchina: il Milan lo avrebbe incontrato settimana scorsa

Pochettino altro nome per la panchina: il Milan lo avrebbe incontrato settimana scorsaMilanNews.it
Oggi alle 15:00News
di Lorenzo De Angelis
Nel casting per il ruolo di allenatore vi sarebbe rientrato anche il nome di Mauricio Pochettino, tecnico argentino oggi CT degli States.

Secondo i colleghi di The Athletic, tra Iraola e Rangnick c'è da monitorare anche Mauricio Pochettino per il futuro della panchina del Milan. Attualmente legato alla Nazionale americana e totalmente concentrato sui Mondiali che comincieranno a breve, il tecnico argentino avrebbe incontrato settimana scorsa i vertici del club rossonero per un colloquio conoscitivo. 

Per il Diavolo, però, l'eventuale pista che porta a Pochettino sarebbe complicata: profilo internazionale, grande esperienza e nome di peso, ma difficilmente liberabile nell'immediato considerando il Mondiale alle porte. Il club rossonero, alla ricerca di una guida credibile per ripartire, dovrebbe quindi valutare tempi, costi e reale disponibilità dell'allenatore prima di trasformare la suggestione in trattativa concreta. 