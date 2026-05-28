Pochettino altro nome per la panchina: il Milan lo avrebbe incontrato settimana scorsa
Secondo i colleghi di The Athletic, tra Iraola e Rangnick c'è da monitorare anche Mauricio Pochettino per il futuro della panchina del Milan. Attualmente legato alla Nazionale americana e totalmente concentrato sui Mondiali che comincieranno a breve, il tecnico argentino avrebbe incontrato settimana scorsa i vertici del club rossonero per un colloquio conoscitivo.
Per il Diavolo, però, l'eventuale pista che porta a Pochettino sarebbe complicata: profilo internazionale, grande esperienza e nome di peso, ma difficilmente liberabile nell'immediato considerando il Mondiale alle porte. Il club rossonero, alla ricerca di una guida credibile per ripartire, dovrebbe quindi valutare tempi, costi e reale disponibilità dell'allenatore prima di trasformare la suggestione in trattativa concreta.
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