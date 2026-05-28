Futuro Gabriel Jesus, l'Arsenal non fa sconti: svelato il prezzo per il brasiliano

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Dall'Inghilterra sono sicuri: il futuro di Gabriel Jesus potrebbe anche non essere per forza in Premier, ma i Gunners lo valutano così

Arrivano nuove ed interessanti voci che potrebbero interessare e non poco al Milan. I rossoneri infatti, in mezzo ad un caos ed evoluzione societaria e dirigenziale, dovrebbero pensare anche alla prossima stagione e quindi al calciomercato. Il tempo stringe, e le cose per esser fatte in modo costruttivo dovrebbero avere basi solide e unità intenti. Sarà così?

Intanto, dall'Inghilterra la norizia su Gabriel Jesus, ex centravanti del Manchester City oggi in forza all'Arsenal campione d'Inghilterra. Riporta il collega David Ornestein, che i Gunners per l'attaccante brasiliano richiederanno fino a 20 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro. Confermaro anche da The Athletic, molte big europee hanno già chiesto informazioni per l'ex City, ma il suo valore secondo l'Arsenal è per l'appunto superiore a 25 milioni. Non una cifra impossibile quindi, con il Milan che resta alla finestra in attesa di sviluppi. Ricordiamo che, Gabriel Jesus è reduce da una stagione non totalmente brillante dal punto di vista dei gol e numeri in Premier, ma conclusa con la vittoria del campionato. Il suo contratto scadrà tra 12 mesi.