Pellegatti racconta: "Tare lascia Milano con le lacrime agli occhi. Ha consumato tante energie per tenere unito un ambiente lacerato e diviso"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo profilo Instagram raccontando il suo incontro con Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo profilo Instagram raccontando il suo incontro con Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan: "Oggi (ieri, ndr) Igli Tare lascia Milano con le lacrime agli occhi. Ho passato un’ora con lui, questa mattina. Una bella persona, un dirigente appassionato e capace, un vero professionista. Viene esonerato dal Milan, con il suo grande dispiacere, senza aver potuto lavorare, come gli sarebbe piaciuto, dopo aver consumato tante energie per tenere unito un ambiente lacerato e diviso. Gli ho portato il mio libro, dove sono rimaste bianche le ultime pagine, senza una vittoria firmata dal “suo”Milan. Sara’ il grande rimpianto della sua vita , perche’ Igli il Milan lo ha amato.. e tanto. Ho perso un dirigente ma ho trovato un amico. Per sempre!!!".

I NOMI DI PELLEGATTI PER IL DOPO TARE

"Per quanto riguarda - ha spiegato Carlo Pellegatti - il ruolo di direttore sportivo, si è fatto il nome di Fabio Paratici, che l'anno scorso era stato ad un passo dal Milan prima che il suo arrivo venisse bloccato da Furlani. E' un nome caldo, ma non è stato ancora contattato. Il primo nome della lista come futuro ds è quello di Txiki Begiristain, ex ds di Barcellona e Manchester City. Ibra lo conosce bene e sarebbe un nome di primissima fascia. Attenzione comunque anche alla figura di Viktor Bezhani, attuale ds del Tolosa. Veniamo all'allenatore. Io metto due nomi in testa: Iraola, che è di poco in pole position, e Xavi, grande ex centrocampista e allenatore del Barcellona. Xavi è stato compagno di squadra di Ibrahimovic. Sempre a livello di dirigenza, voglio parlare poi anche di Jovan Kirovski, il cui contratto contro il Milan che era in scadenza il prossimo 30 giugno è stato rinnovato. Anche lui avrà influenze sulle questioni della prima squadra. Sembrava in uscita, ma non sarà così".