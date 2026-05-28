Quando Jaissle parlò del Milan e della possibilità di allenare in Serie A

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Matthias Jaissle è candidato per la panchina del Milan: il tecnico tedesco ha parlato del club rossonero e della Serie A molto recentemente

Matthias Jaissle potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Ancora non c'è nulla di realmente concreto, ma quello del tecnico tedesco è il nome emerso in queste ore specialmente con la pista Iraola cha andava a complicarsi. Appena 38enne, Matthias Jaissle ha lavorato in passato con Rangnick, da cui è stato allenato anche ai tempi dell'Hoffenheim: nello specifico era allenatore del Salisburgo quando l'attuale CT dell'Austria faceva da dirigente nell'universo RedBull. Anche per questo il nome di Jaissle è stato accostato al Milan fortemente nell'arco di questa giornata.

JAISSLE HA PARLATO RECENTEMENTE DI MILAN E SERIE A

Matthias Jaissle, in una recente intervista concessa a SportMediaset, ha parlato del Milan con cui ci furono degli interessamenti nel 2020: "All’epoca guardavo molte più partite del Milan e osservavo molto attentamente i giocatori rossoneri! Il Milan è un club fantastico e negli anni successivi fu davvero bello affrontarlo, in un’atmosfera incredibile come quella di San Siro. Prima di Milan-Salisburgo, i tifosi erano pazzeschi e cantavano ‘Pioli is on fire’. Dissi a Pioli che aveva un grande privilegio a potersi godere quella situazione in ogni partita. Fu impressionante”.

Poi Jaissle, oggi cercato dal Milan, ha parlato della possibilità di allenare un giorno in Serie A: "Non ho mai un obiettivo o un sogno preciso riguardo alla squadra che vorrei allenare in seguito, non puoi pianificare nulla nel calcio. Ma ovviamente seguo molto la Serie A, guardo i big match e mi ispira vedere allenatori e squadre diverse. E c’è sempre una possibilità di tornare in Europa in futuro e allenare nei top 5 campionati”.