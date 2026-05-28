Iraola-Leverkusen, trattativa finale: il Milan rischia un altro rifiuto

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Il primo obiettivo del Milan per la panchina, Andoni Iraola, rischia di sfumare una volta e per tutte nelle prossime ore.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Kicker, il Bayer Leverkusen sarebbe vicino al colpo Andoni Iraola. il club tedesco sarebbe entrato nella fase finale delle trattative con l'ex tecnico del Bournemouth, individuato come principale candidato per sostituire Kasper Hjulmand, oramai vicino all'addio nonostante un contratto fino al 2027.

Iraola, reduce da due anni convincenti in Premier League, avrebbe attirato l'attenzione non solo del Milan, ma anche di diversi club inglesi, tra cui il Crystal Palace. Per il Diavolo sarebbe un segnale presante in vista del futuro, perché dopo averlo seguito per il post Allegri, i rossoneri rischiano di vederlo scegliere non solo la Premier League, ma anche la Bundelisga. Una conferma ulteriore delle difficoltà del nuovo progetto Cardinale-Ibrahimovic nel convincere profili di primo livello.