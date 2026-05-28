Abatantuono deluso dal Milan: "Ora ho capito quanto hanno sofferto gli interisti in passato"

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Tutta la delusione del tifoso rossonero Diego Abatantuono che ora capisce quanto hanno sofferto in passato i tifosi dell'Inter

Diego Abatantuono, noto attore e grande tifoso milanista, ha parlato così della deludente stagione del Milan ai microfoni di Repubblica: "Pensava fossi arrabbiato? In realtà ora mi dispiace per i miei figli. E ho capito quanto hanno sofferto gli interisti in passato. I miei figli sono arrabbiati. Infuriati. Io sapevo che sarebbe finita così, si capiva da tempo. Mi sono illuso di non restare deluso. Ma era impossibile. Bastava guardare le partite. Il Milan non divertiva ma vinceva, portava a casa punti, ma non aveva giocatori all’altezza. Le vittorie sembravano sempre un caso. Non c’è una società dietro, la squadra era stata lasciata sola. È stato un film con il colpo di scena. Ma se già hai capito che stai vedendo un horror, il finale ti spaventa meno.

Il crollo era prevedibile. Perché servivano giocatori di qualità, acquisti azzeccati, interventi mirati. A gennaio la Roma ha preso un centravanti, Malen, che ha segnato 14 gol, noi Füllkrug che ne ha segnato uno. E Nkunku? Lasciamo perdere. Mi hanno fatto dimenticare anche la felicità che ho provato lo scorso anno per la finale di Champions: quel 5-0 del Psg all’Inter, una delle gioie più grandi".