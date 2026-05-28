Allegri-Napoli, accordo trovato: l'ex Milan firmerà un biennale

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Massimiliano Allegri e il Napoli hanno trovato un accordo: l'ex tecnico del Milan firmerà un contratto di due anni con i partenopei

Massimiliano Allegri ha già trovato una nuova casa e sarà il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto viene riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, sarebbe stato trovato l'accordo tra allenatore e il club di Aurelio De Laurentiis. L'ex tecnico milanista è pronto a firmare un contratto biennale. Il tecnico livornese era la prima scelta della formazione partenopea, anche prima che l'allenatore venisse esonerato dal Milan lunedì scorso.

ALLEGRI AL NAPOLI: IL MILAN RISPARMIA

La notizia dell'accordo trovato tra Allegri e Napoli, per un contratto di due anni, ha un impatto abbastanza notevole per il Milan e soprattutto per le sue casse. Il tecnico infatti ha ancora un contratto in essere con il Diavolo fino al 2027, da circa 5,2 milioni netti a stagione, circa 9 lordi. Dunque Allegri si libererà dal vincolo con Casa Milan per firmare con la squadra napoletana e contemporaneamente il club rossonero salverà diversi milioni che altrimenti sarebbero stati buttati.