Di Marzio: "Rangnick ha un ottimo rapporto con Spors, ex DS Genoa. Se accettasse il Milan..."

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Uno dei nomi caldi di questi giorni per il Milan è quello di Ralf Rangnick. No, non siamo tornati nel 2020 e sì, i rossoneri si sono rivolti al manager tedesco per capire se avviare con lui il nuovo corso. Rangnick ha dato un'apertura, ma ovviamente alle sue condizioni: l'attuale CT dell'Austria vuole piena autonomia e libertà di movimento. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24, fa il punto della situazione:

MILAN-RANGNICK, IL PUNTO DI GIANLUCA DI MARZIO

“Ha posto delle condizioni Rangnick, ma le ha poste sempre nella sua carriera: deve decidere tutto lui. Non so quanto Cardinale e Ibrahimovic vogliano dare le chiavi in mano a Rangnick del Milan e della società. Non è stato chiamato per fare l’allenatore ma per fare il direttore dell’area tecnica. Lui ha dato l’ok, dicendo che può pensare anche di andare, ma dopo il Mondiale e mettendo i suoi uomini: deve scegliere l’allenatore, le varie figure in tutte le aree del club. Non so ora cosa passi nella testa di Cardinale e Ibra e se abbiano voglia di accontentare Rangnick per avere poi una figura di autorità e di potere che possa prendersi poi le responsabilità per quello che sarà un nuovo corso.

Poi ad esempio lui ha un ottimo rapporto con Spors, che è stato Direttore Sportivo del Genoa. Non so, nel caso in cui Rangnick accettasse, o il Milan accettasse di accontentare Rangnick, potrebbe affidarsi a figure che già conoscono il calcio italiano come Spors. Però sto parlando di possibili scenari, dipenderà un po’ dalla volontà del Milan se andare su una figura così o no”.