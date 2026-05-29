Ibra Jr tornerà al Milan: con l'Ajax ha giocato appena 76 minuti

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Ibra Jr tornerà al Milan: Maximilian, figlio di Zlatan, non verrà riscattato dall'Ajax dopo aver giocato appena 76 minuti in 4 partite

Ibra Jr tornerà al Milan. Il figlio di Zlatan, Maximilian, farà ritorno alla casa base dopo l'esperienza all'estero con la maglia dell'Ajax che non gli ha portato molto frutto. Il giovane calciatore classe 2006 si era trasferito in prestito con diritto di riscatto nel calciomercato invernale durante il mese di gennaio, dopo una buona prima metà di stagione disputata in Serie D con la maglia del Milan Futuro di mister Massimo Oddo: 5 gol e 4 assist in 17 presenze con l'under 23 rossonera.

IBRA JR TORNERÀ AL MILAN

Il salto ad Amsterdam, là dove suo padre si era rivelato al calcio che conta, non ha sortito gli effetti sperati, anzi. L'esperienza di Maximilian Ibrahimovic all'Ajax è stata abbastanza insignificante: per lo svedese appena 76 minuti giocati in 4 gare con l'U21 dell'Ajax. In queste ha racimolato solamente un cartellino giallo e nulla più. Sfortunato il ragazzo, visto un infortunio che gli ha fatto saltare circa un mese e mezzo tra febbraio e metà marzo e una confusa gestione tecnica con un cambio allenatore. In ogni caso Ibra Jr non ha fatto breccia nel cuore dei lancieri e per questo tornerà al Milan, nonostante il club olandese potesse riservarsi un riscatto da 3.5 milioni. A riportarlo è stata la testata VoetbalPrimeur negli scorsi giorni.