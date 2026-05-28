Calciomercato MN - Conferme sul sondaggio per Ramon Planes: il DS spagnolo caldeggia per Pochettino

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Continua la confusionaria ricerca di un DS. Confermati i contatti con Ramon Planes: il DS spagnolo porterebbe Pochettino come allenatore

Call, incontri, meeting e chi più ne ha più ne metta. I giorni di Cardinale, Ibrahimovic, Calvelli e i loro fidati collaboratori sono frenetici. Non può essere altrimenti, visto che lunedì, il giorno dopo il disastroso Milan-Cagliari, il numero uno di RedBird ha azzerato il parterre dirigenziale di Casa Milan. Via Furlani, Tare, Moncada e anche l'allenatore Allegri. E così, nell'anno in cui i Mondiali monopolizzeranno attenzioni e risorse da metà giugno a metà luglio, il club rossonero si trova costretto ancora una volta a partire in ritardo rispetto alle avversarie, rivoluzionando tutto il rivoluzionabile.

MILAN ALLA RICERCA DI UN DS: SONDAGGIO PER RAMON PLANES

Nella giornata odierna in diversi hanno parlato di contatti per Ramon Planes e anche alla redazione di MilanNews.it arrivano nuove conferme sui sondaggi per l'ex Direttore Sportivo del Barcellona che è in uscita dall'Al-Ittihad. L'esperto dirigente, che tra le altre ha fatto da DS anche al Tottenham e al Betis, porterebbe poi a percorrere la strada di Mauricio Pochettino come prossimo allenatore rossonero. Anche perché ormai lo schema è chiaro: a Casa Milan parlano con un candidato per il ruolo di DS che, visto il poco tempo, gli indica subito l'eventuale prima scelta per la panchina. Sembra una situaziona abbastanza caotica? Perché lo è. Gli incontri ovviamente non sono finiti e ce ne saranno altri da seguire nei prossimi giorni, ma la pista che porta a Planes come DS e a Pochettino come allenatore può scaldarsi.

di Pietro Mazzara.