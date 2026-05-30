Caos Milan: tutto bloccato, anche le trattative per i rinnovi di Loftus-Cheek e Tomori

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In questo momento c'è un grandissimo caos al Milan dopo l'azzeramento della dirigenza. La conseguenza principale è che se un club vuole un giocatore rossonero non sa con chi parlare perchè manca un referente all'interno del club di via Aldo Rossi visto che non c'è ancora un amministratore delegato, un direttore sportivo e un direttore tecnico. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che in questa situazione sono sospese anche le trattative per i rinnovi di contratto, come per esempio quelle per i prolungamenti di Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori.

Scrive il quotidiano torinese: "È un momento di oggettivo caos, che la proprietà dovrà risolvere non oltre la prossima settimana, perché va riprogrammato tutto (anche la data del raduno estivo) e vanno anche convinti i calciatori che l’azzeramento effettuato sia stato necessario". Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stanno lavorando per riempire il prima possibile le caselle libere nell'organigramma rossonero, ma serve fare in fretta perchè il tempo passa e c'è una nuova stagione da programmare.