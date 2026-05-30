Non solo Jashari, anche Ricci nel mirino dell'Atalanta. Ma lui vuole restare al Milan

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Oltre a Jashari, l'Atalanta ha messo nel mirino anche Samuele Ricci. L'ex Torino vuole però restare in rossonero anche nella prossima stagione

Nonostante una prima stagione al Milan piuttosto complicata, anche a causa del grave infortunio rimediato a fine agosto 2025 che lo ha tenuto fuori diversi mesi, non mancano gli estimatori in Italia per Ardon Jashari che è finito nel mirino di Atalanta e Roma. I bergamaschi guardano interessati in casa rossonera anche per un altro centrocampista, anche lui reduce da un'annata al di sotto delle aspettative, vale a dire Samuele Ricci che però vuole restare nel club di via Aldo Rossi. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Qualche settimana fa, Ricci, intervistato nel quarto episodio di "The Climb" su YouTube, ha raccontato le sue emozioni quando è arrivato al Milan: "Diciamo che simpatizzavo per il Milan, ma da piccolo non tifavo per una squadra, simpatizzavo più che altro per i giocatori, come Ronaldinho. Non ho nulla di Dinho purtroppo (ride, ndr), ma arrivare al Milan penso che sia una cosa straordinaria. Ho avuto la fortuna di incontrare una famiglia qui. Ho sempre sentito dire questa cosa da ex giocatori del Milan e devo dire che è proprio così. Ho trovato persone super disponibili, poi io socializzo con tutti e quindi siamo diventati amici. Ho trovato un gruppo bellissimo, una buona sintonia con lo staff, con il mister. Si respira un bel clima".