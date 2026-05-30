Moretto: "Ci sono ottime chance che Calvelli possa diventare il nuovo ad del Milan"

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Matteo Moretto riferisce che ci sono buone chance che Massimo Calvelli possa diventare il nuovo ad del Milan al posto di Furlani

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del nuovo amministratore delegato del Milan che prenderà il posto di Giorgio Furlani: "Anche nelle ultime ore Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli hanno avuto delle call con diversi direttori sportivi, con profili stranieri. Il Milan cerca un ds, poi si andrà sull'allenatore. Andrà riorganizzato organigramma e vi posso confermare che Calvelli avrà sempre più potere. Ad oggi ci sono ottime chance che possa diventare, almeno ad interim, poi vedremo se lo resterà anche in futuro, il nuovo amministratore delegato milanista".

CALVELLI SEMPRE PIÙ CENTRALE NEL MILAN

Calvelli è entrato in RedBird a luglio 2025 dove ricopre la carica di CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners,. In cosa consistono questi ruoli? In pratica collabora strettamente con la leadership del gruppo per promuovere la crescita internazionale e la valorizzazione del portafoglio dell’azienda nei settori sport, media ed entertainment. Dopo essere entrato nel Cda rossonero a novembre 2025, ora sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nel nuovo Milan che ha in mente Gerry Cardinale.