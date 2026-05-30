Serie A, svelate le date: ecco quando inizierà la stagione 2026/2027
La pesante sconfitta in casa contro il Cagliari ha reso il campionato 2025/2026 del Milan un enorme fallimento: rossoneri fuori dalla Champions League e c'è l'ennesima rivoluzione dirigenziale e sportiva alle porte. C'è bisogno di rimettere subito insieme i cocci e programmare al meglio la prossima stagione, visto che la Lega Serie A ha rivelato le date chiave della stagione sportiva 2026/2027.
INIZIO: domenica 23 agosto 2026
FINE: domenica 30 maggio 2027.
TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.
PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.
COPPA ITALIA
INIZIO: domenica 9 agosto con il turno
TRENTADUESIMI: domenica 16 agosto
SEDICESIMI: mercoledì 2 settembre.
OTTAVI: dicembre
QUARTI: febbraio
SEMIFINALI: il 3 marzo - 21 aprile
FINALE: mercoledì 19 maggio 2027
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