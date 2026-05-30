Milan, Xavi si aggiunge alla lista dei rifiuti. Continua la ricerca dell'allenatore

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Dopo Iraola anche Xavi rifiuta la panchina del Milan. Rangnick resiste per un ruolo dirigenziale, ma è lui l'uomo giusto?

Dopo Andoni Iraola, che ha snobbato il Diavolo in attesa di una chiamata da Liverpool, anche Xavi Hernandez ha rifiutato il Milan. L'ex Barcellona, che ormai è fermo da due anni, ha fatto sapere al club rossonero di non essere interessato al momento di sedere sulla panchina di San Siro perché in attesa di un'avventura con una nazionale dopo il Mondiale.

La ricerca di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli si fa sempre più difficoltosa: è queasi passata una settimana dal licenziamento di Furlani, Tare, Allegri e Moncada e queste figure continuano ad essere vacanti. Mentre le altre squadre raccolgono i frutti della programmazione dei mesi scorsi il Milan, ancora una volta, non sa che strada intraprendere. Una situazione anche difficile da commentare, che lascia a dir poco l'amaro in bocca. Con queste premesse che stagione si potrà mai prospettare? Mala tempora currunt.

Nel frattempo resiste ancora, almeno mediaticamente, la figura di Ralf Rangnick. Ma il tedesco è un grande accentratore (qui il nostro approfondimento) e non scende a compromessi: vuole avere il controllo su tutte le aree del club per poter mettere in atto il suo metodo. Un approccio del genere può funzionare in questo Milan? Eppure il CT dell'Austria è stato contattato ed è ancora in lizza per un ruolo da DT...