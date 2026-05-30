Anche Xavi ha detto no alla panchina del Milan. Moretto: "La sua priorità è allenare una nazionale"

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Dopo Iraola, anche Xavi ha detto no alla proposta del Milan di diventare il nuovo allenatore rossonero. Matteo Moretto spiega il perchè

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha datto questi aggiornamenti sul Milan insieme a Matteo Moretto:

MORETTO SUI NO DI IRAOLA E XAVI AL MILAN

"E' vero che il Milan ha incontrato Iraola e lo ha fatto prima che finisse il campionato perchè voleva capire la sua disponibilità e la sua idea di calcio. A questi incontri Igli Tare non ha mai partecipato. Iraola non si farà, ci sono stati dei contatti, ma ha detto no al Milan perchè preferisce altri progetti. Anche Xavi preferisce un altro tipo di esperienza personale, la sua priorità è allenare una nazionale, quindi pure il suo nome va scartato per la panchina del Diavolo".

ROMANO SULL'INCONTRO TRA IL MILAN E GLASNER

"Martedì sarà il giorno dell'incontro tra Glasner e il Milan. L'austriaco, che già da tempo ha deciso di lasciare il Crystal Palace, era uno nome considerato anche dal Chelsea, anche non era ai primi posti della lista. Glasner ha ricevuto un'offerta anche dalla Francia, ma al momento non è intrigato questa opportunità. Adesso si è aperta la pista Milan, vedremo come andrà questo contatto diretto, se il tecnico piacerà al Milan e ovviamente anche se a Glasner piacerà il Milan. Martedì è dunque un giorno importante".