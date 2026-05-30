Moretto conferma: “Giuntoli voleva Jashari alla Juve, occhio ad una possibile uscita”

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Moretto conferma l’interessamento dell’Atalanta per Jashari visto che, il nuovo ds Giuntoli, voleva portare lo svizzero già alla Juventus due anni fa.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha commentato l'indiscrezione uscita in questi giorni riguardo un possibile interesse dell'Atalanta per Jashari. Queste le sue parole.

"Sì, confermo, confermo semplicemente un'indiscrezione, no, un rumors uscito in questi giorni. Eh, poi serve tempo, siamo ancora all'inizio del mercato, il Milan deve ancora capire chi sarà il direttore sportivo, cioè mancano tantissimi tantissimi tasselli ancora, però Cristiano Giuntoli prima che Jashari andasse al Milan ha provato a portare Jashari alla Juventus quando era il direttore sportivo della Juventus. Quello che ti dico è che comunque è un gradimento che nasce da lontano ed è un gradimento che persiste, continua, quindi occhio ad un'eventuale uscita degli Jashari. Ripeto, stiamo parlando in questo momento di un passaggio veramente a cui serve tanto, perché il Milan deve ancora riorganizzarsi e ristrutturarsi. Il Milan sicuramente vorrà provare a puntare su Jashari per sviluppare livello calcistico e per arrivare ad una valorizzazione".