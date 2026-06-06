Fabregas: "In Serie A molte squadre pensano a come batterti difendendo, non attaccando"
Cesc Fabregas, ormai sorpresa da diversi anni con il suo Como, nel corso della sua intervista a The Athletic ha parlato anche della Serie A e di come il campionato italiano, rapportato alle altre leghe europee, abbia difficoltà uniche. Le sue parole:
"Molte squadre pensano a come batterti difendendo, non attaccando. Significa che se vuoi vincere devi essere pronto a scardinare difese che possono farti soffrire. Noi abbiamo talento e abilità tecniche, ma fisicamente non siamo 'animali' e i nostri avversarti quando ci incontrano la vogliono mettere sul piano fisico. Quindi dobbiamo essere bravi a portarli nella nostra zona di comfort e ad attaccare i loro punti deboli. Vincere in Italia, dove ci sono tanti 0-0 e 1-0 non è facile. Quando guardi le squadre di Premier League, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile. È impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli".
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