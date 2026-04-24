Flop dell'attacco: rivoluzione in vista. Leao può partire e tanti nomi sulla lista

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Non c'è un altro modo per dirlo: l'attacco del Milan è stato un flop. È paradossale se si pensa che nella prima parte di stagione si Rafael Leao che Christian Pulisic hanno mantenuto una grande media realizzativa, nonostante le condizioni fisiche non sempre perfette, con l'americano che è stato fino a fine dicembre il miglior calciatore dell'intero campionato. Almeno i due esterni hanno salvato il salvabile per un po': gli altri invece non sono mai riusciti a entrare in palla. Per questo, con l'estate che si avvicina, si prevede una rivoluzione offensiva importante.

Leao in partenza?

Più che una previsione, a questo punto è un vero proprio augurio. Al Milan serve un centravanti vero e il fatto che non sia stato preso l'estate scorsa, dietro espressa richiesta di Allegri, è un fatto molto grave di cui sono state pagate le conseguenze alla lunga in stagione: la pezza di gennaio con Fullkrug non ha potuto arginare un buco che era ormai divenuto una voragine. Per far spazio alla punta, da via Aldo Rossi dovranno ripensare tutto il reparto: tutti scono in discussione, nessuno escluso. Nemmeno Rafael Leao che, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, sembra giunto alla fine del suo ciclo milanista: su di lui c'è l'interesse del Manchester United, con la leva di capitan Bruno Fernandes, connazionale del 10 rossonero. Per Rafa si parte da una base d'asta di 50-60 milioni. Anche Fullkrug è destinato a salutare Milanello: non vale la pena il riscatto di 5 milioni e il tedesco tornerà al West Ham. Non verranno trattenuti nemmeno Nnkunku e Gimenez, per i quali però si attenderà l'offerta e la formula giusta. A oggi il più certo di rimanere è Christian Pulisic con cui però si sono raffreddati - per non dire congelati - i discorsi per un rinnovo contrattuale.

Casting: lista lunga

Contemporaneamente il Milan ha già fatto partire un casting per il nuovo centravanti. È il colpo su cui si baserà la campagna acquisti rossonera: non si può sbagliare e non si potrà aspettare troppo. Oltre ai nomi frequenti delle ultime settimane come quelli di Dusan Vlahovic, ancora lontano dal rinnovo con la Juventus, e Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona, negli scorsi giorni sono emersi anche altri profili: alcuni fattibili o comunque da sondare, altri che sembrano difficili da attaccare, tutti riportati dal CorSport stamattina. Il nome più realistico è quello di Alexander Sorloth: il 31enne norvegese gioca e segna all'Atletico Madrid ma non quanto vorrebbe, per 25 milioni potrebbe liberarsi. Molto più complicata la pista per Serhou Guuirassy che è un pupillo di questa dirigenza rossonera ma che sembra irraggiungibile ai 60 milioni richiesti dal Borussia Dortmund. Due nomi in sordina potrebbero essere Goncalo Ramos del Psg che vorrebbe giocare di più e per cui si potrebbe esplorare anche la formula del prestito; e Igor Thiago del Brentford su cui però potrebbe scatenarsi anche l'asta fuori mercato della Premier League.