Pavlovic a Tuttosport: "Spero di restare tanti anni al Milan. Avanti con Allegri? Sì, è molto importante per noi"

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Tra i giocatori del Milan migliorati di più quest'anno dopo l'arrivo in panchina di Max Allegri c'è sicuramente Strahinja Pavlovic, il quale ha spiegato a Tuttosport in cosa è migliorato di più con il tecnico livornese: "Nella tattica, nel sapermi posizionare in campo e nel capire quali devono essere le giuste distanze tra noi in fase difensiva. Sono tutte piccole cose che però fanno la differenza e lui è un numero uno nell’insegnartele. Quest'anno prendiamo meno gol? Rispetto all’anno scorso è cambiato il nostro modo di giocare: ora tutti curano la fase difensiva e poi, allo stesso modo, tutti attaccano in blocco".

ALLEGRI - Il difensore serbo ha poi parlato del suo rapporto con Allegri, con cui spera di lavorare anche nella prossima stagione: "A me sta molto simpatico e mi piace il fatto che ci tenga a parlare un po’ a tutti, si vede che conosce come si costruisce un gruppo. Se deve restare al Milan? Sì, lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora".

VLAHOVIC - Domenica a San Siro arriva la Juventus del suo amico e compagno di nazionali Dusan Vlahovic, che è uno dei profili che il Milan sta seguendo per l'attacco: "Ci sentiamo sempre... Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo. Lui è un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com’era l’Italia e ho fatto due chiacchiere sull’argomento pure con Milenkovic e Terzic, sa qui giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto. Se farebbe comodo uno come lui al Milan? Questa non è una domanda per me... Posso però dire che è un grande giocatore con tanta qualità: quando lui è in forma è il numero uno, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo. Marcarlo in allenamento non è facile... Contro di lui ho giocato pure all’andata contro la Juve quando è entrato negli ultimi venti minuti".

MODRIC E FUTURO - Al Milan sta invece avendo la possibilità di allenarsi con una leggenda come Luka Modric: "Cosa si impara allenandosi con Modric? Tutto. Lui è un esempio in tutto ciò che fa: nella vita privata e sul campo". Dopo aver girato tanto l'Europa, ora Pavlovic vuole restare a lungo al Milan: "Mi piace Milano, la gente, i tifosi, la moda e pure il cibo, naturalmente. E spero di restare tanti anni al Milan".