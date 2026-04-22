Il Milan avanza per Goretzka: arrivano segnali positivi, rossoneri in pole

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Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport24, ha dato questo aggiornamento su Leon Goretzka, centrocampista che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a zero e che è da tempo nel mirino del Milan: "Si sono mosse diversi club, tra cui anche Milan e Juventu. Quello che posso dire è che i rossoneri stanno spingendo tanto. Il Milan sta avanzando perchè ritiene il tedesco il rinforzo ideale per rinforzare il centrocampo milanista che è già forte. Chiaro che fino a quando non ci sono gli accordi finali e le firme è sempre meglio essere prudenti, soprattutto quando parliamo di giocatori di questo tipo a scadenza. Però i segnali che arrivano sono positivi, il Milan è la squadra più avanti e vuole chiudere questo colpo.

E' un segnale ambizioso e significa anche che la volontà del club è di andare avanti con Max Allegri che stima molto Goretzka e lo voleva già ai tempi della Juventus, ma non c'è mai stata l'occasione di prenderlo. Ora il tedesco ha deciso di non rinnovare con il Bayern Monaco e di provare una nuova avventura, vedremo se stavolta Allegri riuscirà ad allenarlo".