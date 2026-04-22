Milan, caccia al bomber: ecco che attaccante ha chiesto Allegri. Tutti i nomi monitorati dal Diavolo

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L'estate del Milan ruoterà intorno ad una priorità ben precisa: prendere un vero numero nove, il classico centravanti che in rossonero non si vede dai tempi di Ibrahimovic e Giroud. In questa stagione, Max Allegri ha provato a trasformare Rafael Leao in una prima punta, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava. E così servirà tornare sul mercato per risolvere finalmente dopo troppi anni e troppo soldi spesi male il problema del centravanti.

LA RICHIESTA DI ALLEGRI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il tecnico livornese, nei primi incontri di mercato che ha già avuto con l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare, ha chiarito che tipo di giocatore vuole: l’identikit è quello di un giocatore esperto e pronto all’uso, dunque niente scommesse, ma un attaccante che possa essere decisivo fin da subito con i suoi gol. I nomi che stanno monitorando e valutando i dirigenti di via Aldo Rossi sono tanti, tra cui anche due profili che sono in scadenza di contratto con il proprio club e che quindi in estate si muoveranno a zero: si tratta di Robert Lewandowski del Barcellona (il suo agente in questi giorni incontrerà Milan e Juventus) e Dusan Vlahovic della Juventus, che tra i due è certamente il candidato con maggiore prospettiva.

ALTRI NOMI - Allegri apprezza molto anche Alexander Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid che, rispetto ai due nomi precedenti, costa molto meno di ingaggio (per il cartellino dovrebbero "bastare" 25-30 milioni di euro). Ben più complicata è invece la pista che porta a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Sicuramente nelle prossime settimane usciranno anche altri potenziali obiettivi, la cosa certa è che il Milan non può assolutamente sbagliare la scelta come è già successo spesso negli ultimi anni.