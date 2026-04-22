Braglia: "Allegri con una squadra del valore del Milan doveva fare di più: è fallimento"

vedi letture

Il Milan è tornato alla vittoria: 0-1 in casa dell'Hellas Verona, domenica al Bentegodi, grazie alla rete di Rabiot imbeccato puntualmente da Leao. Una partita che di certo non ha offerto spettacolo, però ha portato in dote ai rossoneri i tre punti, la cosa che serviva di più in questo momento. Ciononostante non si placano le critiche e le osservazioni nei confronti di mister Massimiliano Allegri. A esprimere un parere contrario nei confronti del tecnico livornese, durante Maracanà in onda su TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Le sue parole.

Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?

"Allegri. Perché una squadra del valore del Milan, con qualche mancanza ma senza un'identità precisa, monotona come gioco, con un impegno solo a settimana, io penso che doveva fare di più. Uno della sua esperienza doveva dargli maggiore identità e combattività. Per me è troppo distante dall'Inter, è un fallimento. E non ha avuto gli infortuni del Napoli".