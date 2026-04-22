La Lega Pro condanna le violenze a Monopoli dopo l'invasione di campo dei tifosi del Foggia
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 20 APR - "La Lega Pro condanna con fermezza gli atti di violenza che si sono verificati nel corso della partita tra Monopoli e Foggia, dove dal settore ospiti dello stadio Veneziani un gruppo di soggetti ha invaso il terreno di gioco. Comportamenti simili non sono tollerabili e siamo certi che gli organi preposti agiranno a tutela della parte sana del tifo". Così, in un comunicato, la Lega Pro prende posizione sui fatti accaduti nella serata di ieri. "Lega Pro esprime al contempo solidarietà e vicinanza ai club e si schiera a difesa dei valori più nobili dello sport - conclude la nota - ringraziando le forze dell'Ordine prontamente intervenute". (ANSA).
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