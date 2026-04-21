Leao è sul mercato, ma il Milan non farà sconti: servono almeno 40-50 milioni. Rafa vorrebbe restare

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In casa rossonera, tanto per cambiare, al centro dei discorsi c'è sempre Rafael Leao, il cui futuro al Milan è tutt'altro che certo. Anzi, secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, l'attaccante portoghese, che a chi gli sta vicino ha ammesso di essere amareggiato dopo quello che è successo al Bentegodi (non ha preso bene il cambio), è sul mercato e in estate, se dovessero arrivare offerte da 40-50 milioni di euro, verrà ceduto.

NIENTE SCONTI - Il Diavolo non intende fare sconti, quindi se non ci saranno proposte da almeno 40-50 milioni i dirigenti milanisti non si siederanno nemmeno al tavolo e il giocatore resterà a Milanello. Ad oggi, va detto, non sono ancora arrivate offerte del genere, ma la speranza a Casa Milan è che un finale di stagione positivo e un buon Mondiale con il Portogallo possano attirare degli acquirenti. Per quanto riguarda le possibili destinazioni, ad oggi quelle più probabili sono Premier League e Arabia Saudita.

RAFA VORREBBE RESTARE - Nel club di via Aldo Rossi c'è chi è convinto che la separazione farebbe bene a tutti, in primis al giocatore che magari altrove potrebbe ritrovare quella serenità che ha perso negli ultimi mesi al Milan. E Leao cosa ne pensa? Lui vorrebbe restare perchè è legato ai colori rossoneri. Anche Max Allegri non lo lascerebbe partire a cuor leggero, ma allo stesso tempo si aspetta molto di più da Rafa e lo spinge a dare tutto in queste ultime cinque partite della stagione. E chissà che non siano anche le ultime gare di Leao con la maglia del Milan.