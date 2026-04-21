Gazzetta: "Il piano per Sorloth. Tesoretto Champions: il Milan può lanciare l'assalto al bomber"

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In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Il piano per Sorloth. Tesoretto Champions: il Milan può lanciare l'assalto al bomber". Il Diavolo è sempre alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione e in questo momento sarebbero in rialzo le quotazioni di Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 dell'Atletico Madrid che potrebbe "accontentarsi" di 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire. Con il ritorno in Champions League sempre più vicino, nelle casse milaniste arriveranno risorse importanti da investire poi sul mercato.

Il norvegese, che vuole giocare di più e al Milan sarebbe un titolarissimo, ha sorpassato sia Robert Lewandowski che Dusan Valhovic nella lista dei dirigenti di via Aldo Rossi. Sia il polacco che il serbo chiedono ingaggi fuori dai parametri del club rossonero e per questo le piste che portano a entrambi si sono raffreddate. In corsa restano anche altri profili come Nicolas Jackson e Nicolò Tresoldi.