Gazzetta: "Leao tra alti e bassi. Ora il Diavolo è pronto a valutare offerte"
"Leao tra alti e bassi. Ora il Diavolo è pronto a valutare offerte": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che il futuro in rossonero di Rafael Leao resta molto incerto. Dopo una stagione con tanti alti e bassi, il portoghese non è così sicuro di restare a Milanello visto che il club di via Aldo Rossi, a differenza di quanto successo in passato, è pronto ad ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno sul tavolo di via Aldo Rossi.
Al momento di proposte concrete non ce ne sono, ma chissà che il Mondiale non possa essere la vetrina giusta per attirare qualche pretendente. Al termine di questa stagione, il residuo a bilancio di Leao ammonterà a poco più di 11 milioni di euro, dunque ogni euro sopra questa cifra permetterà al Milan d fare plusvalenza.
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