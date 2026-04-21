CorSera: "I dolori di Leao, l’idea del Milan: è sul mercato, ma senza saldi"

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Il Corriere della Sera titola così stamattina: "I dolori di Leao, l’idea del Milan: è sul mercato, ma senza saldi". Nonostante la vittoria di Verona, in casa rossonera al centro delle polemiche c'è sempre Rafael Leao che non ha preso bene la sostituzione. Il portoghese è sul mercato e se in estate dovesse arrivare un'offerta da 40-50 milioni di euro verrà ceduto. Le destinazioni più probabili restano la Premier League e l'Arabia Saudita.

In via Aldo Rossi non intendono comunque "regalare" l'attaccante portoghese che ha un contratto fino al 2028: sotto i 40-50 milioni il giocatore non partirà. Ad oggi non sono ancora arrivate offerte del genere, ma la speranza a Casa Milan è che il finale di stagione con il Diavolo e il Mondiale con il Portogallo possano essere le vetrine giuste per attirare acquirenti.