Il CorSport in prima pagina: "Mistero Pulisic: a digiuno nel 2026"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Mistero Pulisic: a digiuno nel 2026". Nemmeno domenica contro l'ultima in classifica Christian Pulisic è riuscito a sbloccarsi e così continua il suo digiuno di gol in questo 2026. L'ultima rete dell'americano risale a fine dicembre proprio contro l'Hellas Verona. Il numero 11 milanista è irriconoscibile e non riesce più ad essere decisivo in campo come nella prima parte di stagione.
PULSIC ANCORA A SECCO: VICINO IL RECORD NEGATIVO CON IL CHELSEA
Da Verona a Verona? No. L'ultimo gol segnato da Pulisic rimane quello segnato a San Siro contro gli scaligeri a fine dicembre. Lo statunitense sale a quota 15 partite senza segnare. Vicino a eguagliare il suo record negativo di 16, fatto registrare nella stagione 2022-23 al Chelsea.
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