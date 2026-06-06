Leao-Milan, siamo ai saluti: numeri e gol di Rafa in rossonero

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Sembra ormai finita l'avventura di Rafa Leao al Milan. Il portoghese si è praticamente messo sul mercato da solo con le ultime dichiarazioni

Il Milan prosegue nel suo caos e confusione. Assurdo preparare una stagione così, ancora senza allenatore e direttore sportivo. E' un periodo così complicato per i rossoneri che diventa anche difficile sperare in un futuro positivo. Questo sarà possibile solo grazie ad unità di intenti e lavoro di coordinazione condivisa, elementi oggi assenti all'interno del club. Una situazione che potrebbe tristemente allontare anche i giocatori del Milan.

Così, in merito al futuro di Rafa Leao, proprio il numero 10 portoghese nei giorni scorsi ha voluto mandare un forte e chiaro messaggio: "Ho dato tutto quello che potevo al Milan e sono pronto per nuovi stimoli". Messaggio ribatito nuovamente poche ore fa con un'altra, evitabile intervista in cui si è lamentato della posizione in campo avuta con Allegri, quella di prima punta. Quindi, ad ora la situazione è ben definita: Leao ha quindi ormai inteso di voler salutare Milano dopo sette anni. Uno scudetto vinto da protagonista e una Supercoppa Italiana decisa con un assist all'ultimo secondo per Abraham contro l'Inter. Per Leao l'ipotesi Premier o Liga si fa sempre più concreta, anche se in Turchia il Fenerbahçe resta alla finestra.

LEAO-MILAN, I NUMERI IN ROSSONERO

Infatti, come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. In questa stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.