Primo Piano LIVE MN - Serie A 2026-2027: esordio Milan a Torino. Juve alla 3^ e alla 22^, derby alla 10^ e alla 24^. Ultima contro l'Udinese a San Siro

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Oggi al Teatro Regio di Parma verrà svelato il calendario della nuova Serie A 2026-2027

Queste tutte le partite del Milan nella Serie A 2026-2027:

1^ giornata: Torino-Milan

2^ giornata: Milan-Venezia

3^ giornata: Juventus-Milan

4^ giornata: Lazio-Milan

5^ giornata: Milan-Lecce

6^ giornata: Sassuolo-Milan

7^ giornata: Milan-Atalanta

8^ giornata: Udinese-Milan

9^ giornata: Milan-Bologna

10^ giornata: Milan-Inter

11^ giornata: Genoa-Milan

12^ giornata: Milan-Frosinone

13^ giornata: Cagliari-Milan

14^ giornata: Milan-Parma

15^ giornata: Napoli-Milan

16^ giornata: Milan-Como

17^ giornata: Monza-Milan

18^ giornata: Milan-Fiorentina

19^ giornata: Roma-Milan

20^ giornata: Milan-Torino

21^ giornata: Frosinone-Milan

22^ giornata: Milan-Juventus

23^ giornata: Bologna-Milan

24^ giornata: Inter-Milan

25^ giornata: Milan-Genoa

26^ giornata: Como-Milan

27^ giornata: Milan-Cagliari

28^ giornata: Milan-Sassuolo

29^ giornata: Atalanta-Milan

30^ giornata: Milan-Monza

31^ giornata: Fiorentina-Milan

32^ giornata: Milan-Napoli

33^ giornata: Lecce-Milan

34^ giornata: Milan-Lazio

35^ giornata: Parma-Milan

36^ giornata: Milan-Roma

37^ giornata: Venezia-Milan

38^ giornata: Milan-Udinese

19.18 - Queste le ultime due giornate di campionato:

37^ giornata: Venezia-Milan

38^ giornata: Milan-Udinese

19.16 - 33^ giornata: Lecce-Milan

34^ giornata: Milan-Lazio

35^ giornata: Parma-Milan

36^ giornata: Milan-Roma

19.13 - Prosegue la presentazione del calendario della Serie A:

27^ giornata: Milan-Cagliari

28^ giornata: Milan-Sassuolo

29^ giornata: Atalanta-Milan

30^ giornata: Milan-Monza

31^ giornata: Fiorentina-Milan

32^ giornata: Milan-Napoli

19.11 - Vengono presentate anche le date della Coppa Italia 2026-2027:

Turno Preliminare: Domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: Domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026 (data di riserva martedì 15 settembre 2026)

Ottavi: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027, mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: mercoledì 3 marzo 2027 (andata) - mercoledì 21 aprile 2027 (ritorno)

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

19.07 - 23^ giornata: Bologna-Milan

24^ giornata: Inter-Milan

25^ giornata: Milan-Genoa

26^ giornata: Como-Milan

19.05 - 19^ giornata: Roma-Milan

20^ giornata: Milan-Torino

21^ giornata: Frosinone-Milan

22^ giornata: Milan-Juventus

19.02 - 16^ giornata: Milan-Como

17^ giornata: Monza-Milan

18^ giornata: Milan-Fiorentina

19.00 - 12^ giornata: Milan-Frosinone

13^ giornata: Cagliari-Milan

14^ giornata: Milan-Parma

15^ giornata: Napoli-Milan

18.58 - 9^ giornata: Milan-Bologna

10^ giornata: Milan-Inter

11^ giornata: Genoa-Milan

18.54 - 5^ giornata: Milan-Lecce

6^ giornata: Sassuolo-Milan

7^ giornata: Milan-Atalanta

8^ giornata: Udinese-Milan

18.52 - 4^ giornata: Lazio-Milan.

18.50 - 3^ giornata: Juventus-Milan.

18.49 - 2^ giornata: Milan-Venezia.

18.45 - Ecco la 1^ giornata di campionato: il Milan farà il suo esordio in casa del Torino.

18.42 - Queste le 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2026-2027: Inter, Napoli, Roma, Como, MILAN, Juventus, Atalanta, Bologna, Lazio, Udinese, Sassuolo, Torino, Parma, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lecce, Venezia, Frosinone e Monza.

18.39 - E' il momento di Andrea Butti, Head of Competitions della Serie A, che presenta i criteri della compilazione del calendario.

18.36 - Dopo Simonelli, tocca a Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, Title Sponsor della competizione, salire sul palco del Teatro Regio di Parma.

18.34 - Sul palco sale Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli: "Il nostro campionato è sempre avvincente, è aumentata l'audience e gli stadi sono sempre pieni. Vuol dire che tifosi italiani amano la Serie A".

18.33 - Viene mandato in onda un video che ripercorre il campionato 2025-2026 vinto dall'Inter.

18.30 - Inizia l'evento che sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell'Head of Competitions Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, Title Sponsor della competizione.

18.24 - Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

18.15 - I derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9). E' prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.

18.04 - Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.

17.55 - La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

17.46 - A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

17.30 - SERIE A 2026/2027, LE DATE:

INIZIO: domenica 23 agosto 2026

FINE: domenica 30 maggio 2027.

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.

PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.

Amici e amiche di Milannews.it, alle 18.30, nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, errà svelato il calendario della Serie A 2026-2027. Grazie al nostro live testuale scoprirete tutte le partite che attendono il Milan nel prossimo campionato che inizierà domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027. Restate con noi!!!