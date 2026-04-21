Il CorSport titola sul Milan: "La Champions ha una data: il 10 maggio"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così sul Milan: "La Champions ha una data: il 10 maggio". In casa rossonera è scattato il countdown per il ritorno in Champions League. Nell'ultimo turno di campionato, la squadra di Allegri ha battuto l'Hellas Verona e, approfittando dei passi falsi di Roma e Como, ha allungato a +8 sul quinto posto. Per avere la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea per club, al Diavolo basterà fare sette punti nelle ultime cinque giornate di Serie A (ovviamente se Como e Roma le vinceranno tutte). Dunque, calendario alla mano, il prossimo 10 maggio contro l'Atalanta il Milan potrebbe festeggiare il ritorno in Champions League che è sempre stato l'obiettivo primario de rossoneri.
Questi i prossimi impegni del Milan in campionato:
34^ giornata: Milan - Juventus (26 aprile 2026, ore 20:45)
35^ giornata: Sassuolo - Milan (3 maggio 2026, ore 15:00)
36^ giornata: Milan - Atalanta (10 maggio 2026)
37^ giornata: Genoa - Milan (17 maggio 2026)
38^ giornata: Milan - Cagliari (24 maggio 2026)
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