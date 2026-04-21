Sky Sport Deutchland rivela: “Laporta vuole rinnovare Lewandowski, a breve la decisione”
Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutchland, Laporta avrebbe manifestato la volontà di prolungare il contratto del suo attaccante Robert Lewandowski. Queste le sue parole:
"Joan Laporta vuole prolungare il contratto di Robert Lewandowski fino al 2027. Si stanno considerando salari ridotti, ma non ci sono state ancora negoziazioni concrete sulle cifre - si prevede che seguiranno presto. Le condizioni personali non sono un problema, data l’ottima relazione tra Laporta/Pini Zahavi/Lewy. Il Chicago Fire ha presentato un’offerta interessante, club dall’Arabia Saudita e due top club europei sono anch’essi in corsa. Decisione a breve".
🚨🆕 Joan Laporta wants to extend Robert #Lewandowski’s contract until 2027. Reduced wages are being considered, but no concrete negotiations over figures have taken place yet - they are expected to follow soon. Personal terms are not an issue, given the excellent relationship… pic.twitter.com/osBoWv5SJf— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2026
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