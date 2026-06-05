Goretzka dimenticato dal Milan: gli agenti del tedesco bussano alla Juventus

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Leon Goretzka aveva un accordo con il Milan prima della rivoluzione societaria: ora il tedesco bussa alla porta della Juventus

Praticamente per tutto il girone di ritorno si è parlato di Leon Goretzka come possibile primo colpo del Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista tedesco ha salutato il Bayern Monaco con la vittoria del campionato e della coppa, lasciando la Baviera alla naturale scadenza del contratto e candidandosi come uno dei parametri zero più interessanti dell'estate. Su di lui, dietro la spinta di Max Allegri che lo stima molto, si era buttato a capofitto il Milan che con la spinta dell'ex direttore sportivo Igli Tare aveva già imbastito e praticamente chiuso la trattativa.

GORETZKA, ADDIO MILAN: SI OFFRE ALLA JUVENTUS

Come emerso nelle scorse ore, Leon Goretzka aveva un accordo con il Milan e aspettava solo la fine del campionato per firmare. Da allora però è successo di tutto: il Milan ha mancato la Champions e soprattutto Cardinale ha cacciato tutti, inclusi Allegri e Tare che avevano lavorato per portare il tedesco in rossonero. Goretzka non ha più notizie del Milan da circa due settimane e, con il Mondiale alle porte, ha deciso di muoversi diversamente senza più aspettare. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, Leon Goretzka si sarebbe offerto alla Juventus tramite gli agenti: Spalletti lo apprezza ma prima avrebbe altri obiettivi, come Lobotka.