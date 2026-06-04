Longoni lascia il Milan: nel suo futuro il PSG? I motivi dell'addio
Un altro talento italiano è pronto a spiccare il volo per trovare spazio all'estero. Si tratta di Alessandro Longoni, classe 2008, ultimo di una lunga lista di grandi portieri prodotti dal settore giovanile del Milan negli ultimi anni. Il giovane estremo difensore si è messo in mostra in questi anni con la maglia della Primavera ma anche con quella delle selezioni giovanili italiane: vinse, insieme a Camarda, Liberali e Sala l'Europeo U17 2024 che si disputò a Cipro.
Secondo quanto è emerso nelle ultime ore Alessandro Longoni si libererà a parametro zero dal Milan, non rinnovando il contratto che scade al termine di questa stagione. Su di lui c'è il vivo interesse del PSG, in cui potrebbe addirittura andarsi a giocare il posto di secondo alle spalle del titolare Safonov. La Gazzetta dello Sport ha ripercorso i motivi che stanno dietro alla separazione: il direttore sportivo Igli Tare nel corso di quest'ultima stagione ha deciso di puntare su Torriani e Pittarella, che si sono divisi tra prima squadra e Serie D con Milan Futuro. A Longoni è rimasto il Milan Primavera con qualche sporadica apparizione in D. Una situazione che non lo ha fatto contento: in sede di rinnovo ha chiesto cifre non ritenute consone dal Milan e si è arrivati alla rottura.
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