Calciomercato Dal Portogallo, il Milan ha avviato i contatti per Goncalo Inacio

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Secondo quanto riferiscono i colleghi portoghesi di Record, il Milan avrebbe avviato i primi contatti per Goncalo Inacio dello Sporting

Non è ancora molto chiaro cosa sarà del Milan nel prossimo futuro. Non avere un CEO e soprattutto nessun direttore tecnico o sportivo, con un allenatore in panchina, rallenta tutta la programmazione della prossima stagione che, viceversa, i dirigenti licenziati avevano iniziato. Sono undici giorni che le scrivanie al quarto piano di Casa Milan rimangono vuote e disoccupate. Ciononostante dall'estero arrivano voci di calciomercato che coinvolgono proprio il Milan. In particolare dal Portogallo si parla di un interessamento concreto per Goncalo Inacio, difensore dello Sporting.

MILAN SU GONCALO INACIO: AVVIATI I PRIMI CONTATTI

Onestamente non è chiaro quale figura si stia muovendo, ma i colleghi portoghesi di Record questa mattina riferiscono che il Milan ha avviato i primi contatti per Goncalo Inacio, difensore classe 2001 dello Sporting Club de Portugal. Il centrale, mancino di piede, ha un contratto fino al 2030 e quest'anno ha giocato 46 gare in tutte le competizioni segnando 3 gol e realizzando pure 3 assist. Nelle prossime settimane sarà impegnato con il Portogallo al Mondiale. La valutazione del sito Transfermarkt è di circa 40 milioni di euro.