Se Rangnick dovesse accettare il Milan il direttore sportivo potrebbe essere Johannes Spors, ex Genoa

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Gianluca Di Marzio ha fatto il nome del possibile direttore sportivo del Milan qualora dovesse arrivare Ralf Rangnick come direttore tecnico.

Nel corso del consueto appuntamento con il progamma "Calciomercato - L'Originale", Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sugli sviluppi in casa Milan, facendo il nome del possibile direttore sportivo rossonero qualora dovesse sbloccarsi l'arrivo di Ralf Rangnick come direttore tecnico:

“Difficile cercare di capire cosa sta facendo il Milan. Sicuramente l’ago della bilancia è Rangnick: se deciderà di accettare il Milan e a quali condizioni. Se dovesse accettare il suo uomo a livello tecnico, come direttore sportivo, sarebbe Spors, che ha già lavorato in Italia al Genoa. Su Jaissle mi hanno detto che guadagna 12 milioni netti e non vuole lasciare nemmeno un euro. Glasner ha dato disponibilità ed è un uomo di Rangnick. Se dovesse vincere il tedesco l’austriaco potrebbe essere il nuovo allenatore. Se così non dovesse essere i nomi potrebbero essere o Slot o Pochettino”.