Milan, un casting infinito. Ultimatum di Rangnick, giorni decisivi

vedi letture

Il tedesco non arriverebbe per allenare la squadra, bensì per ricoprire il ruolo di capo dell’area tecnica: sarà lui la scelta definitiva?

Il Milan continua a lavorare per il proprio futuro e si trova davanti a una scelta destinata a incidere profondamente sui prossimi piani. Nelle ultime settimane è emerso con forza il nome di Ralf Rangnick, dirigente e tecnico tedesco che potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento dell’area sportiva rossonera. Di discorsi se ne son fatti, così come di passi avanti. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex architetto del modello Red Bull avrebbe dato un vero e proprio ultimatum ai rossoneri.

LE RICHIESTE DI RANGNICK

Rangnick avrebbe illustrato in modo dettagliato le proprie richieste. Il tedesco non arriverebbe per allenare la squadra, bensì per ricoprire il ruolo di capo dell’area tecnica, con un’influenza diretta e totale sulle scelte sportive del club. Tra le condizioni poste figurano la possibilità di scegliere personalmente il prossimo allenatore, la facoltà di portare a Milano uomini di sua fiducia come Spors e Vivell, soprattutto nell’area scouting, e il potere di riorganizzare il settore giovanile secondo la propria filosofia calcistica.

Si tratta di richieste importanti, che andrebbero a ridefinire gli equilibri interni del club. Rangnick, infatti, vuole avere autonomia decisionale e margini d’azione ampi per sviluppare un progetto pluriennale, sul modello di quanto fatto con successo nelle esperienze legate all’universo Red Bull. Non un semplice consulente, dunque, ma il principale responsabile della ricostruzione tecnica del Milan.

LE VALUTAZIONI DELLA DIRIGENZA ROSSONERA

La dirigenza rossonera sta ora riflettendo attentamente. Cardinale e i suoi collaboratori dovranno decidere se affidare davvero a Rangnick le chiavi del progetto oppure orientarsi verso altre soluzioni. Le sensazioni restano positive dopo l’incontro di Vienna, ma una decisione definitiva non è ancora stata presa e Rangnick vuole vederci chiaro.

Il tempo, intanto, stringe. Rangnick è attualmente commissario tecnico dell’Austria e attende una risposta in tempi brevi. Il Milan dovrà quindi scegliere se accettare le condizioni del dirigente tedesco e consegnargli pieni poteri, oppure rinunciare a un profilo che da anni viene considerato uno dei più influenti innovatori del calcio europeo per virare su altre strade. Cardinale vs Ibrahimovic, quale strada verrà calcata?