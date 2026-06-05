Marianella sul futuro della panchina del Milan: "Per me Jaissle è il nome più interessante"
Massimo Marianella ha detto la sua su chi vedrebbe bene sulla panchina del Milan nella prossima stagione.
Nel corso del consueto appuntamento con "Calciomercato - L'Originale", Massimo Marianella ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sull'analisi del profilo di Matthias Jaissle, uno dei candidati alla panchina rossonera per la prossima stagione:
“Glasner è il nome che dà più garanzie. Tra tutti, però, Jaissle sarebbe l’idea più fresca, perché un allenatore giovane, moderno, dalla tipologia di calcio molto offensiva, che arriva dalla filosofia del Salisburgo e dell’Hoffenheim. Ha scelto il bivio dei soldi quando è andato in Arabia, ha fatto bene anche lì, ma arriverebbe con una serie di caratteristiche importanti da esprimere nel nostro calcio. Per me è il nome più affascinante”.
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