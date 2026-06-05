Continuano i contatti per il nuovo allenatore: presto il Milan incontrerà Jaissle

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Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa Milan-Rangnick.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato di Milan soffermandosi sulla questione legata al possibile arrivo in rossonero di Ralf Rangnick come direttore tecnico e non solo:

"[...] Per quanto riguarda gli allenatori, continuano colloqui e contatti. C'è stato un contatto diretto, ulteriore, con Pochettino, che resiste come possibile allenatore. Ci sarà un contatto con Jaissle, anche se è una pista un po' complicata. Planes resiste e vedremo se nei prossimi giorni si sbloccheranno queste situazioni. Il Milan deve trovare armonia e bisognerà trovarla anche nelle scelte e nella volontà. Siamo al 4 di giugno. Credo che Ibra nel weekend parta per l'America, per il Mondiale, dove farà anche da ambasciatore commerciale per il Milan".