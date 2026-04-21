Tuttosport: "Tutti votano Max. Ecco perché Allegri ha stregato i suoi"

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"Tutti votano Max. Ecco perché Allegri ha stregato i suoi": titola così stamattina Tuttosport che spiega che anche nello spogliatoio rossonero spingono per la permanenza di Max Allegri sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Dopo la vittoria di Verona, il livornese ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura alla guida del Diavolo, ma non è un mistero che chiede una squadra più competitiva. Con lui tanti singoli sono migliorati, come per esempio Mike Maignan che è tornato ad altissimi livelli grazie al lavoro con il preparatore Filippi. Luka Modric sta pensando di restare un altro anno al Milan, ma in panchina deve esserci Allegri.

Nei giorni scorsi, intervistato da Milannews.it, Matteo Gabbia aveva dichiarato sul tecnico rossonero: "È un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo. Ha una gestione dei momenti, belli o brutti, incredibile. Sa sempre che corde toccare, poi sta a noi che scendiamo in campo cercare di assimilare le sue richieste, ma è stata una figura importantissima quest'anno. Tutto il gruppo è contento, siamo molto felici con lui e con il suo staff. Quanto vorrei la sua permanenza al Milan? È il desiderio di tutta la squadra, non lo penso solo io. Ora parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e speriamo che possa rimanere con noi per moltissimo tempo. Ora però la cosa più importante sono i risultati che determinano tutto. Dobbiamo seguirlo e fare tutto al 100%, poi tutto andrà per il verso giusto".