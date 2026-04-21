La Gazzetta in apertura: "Milan, sorpasso Sorloth"
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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, sorpasso Sorloth". Per settimane si è parlato di Robert Lewandowski per l'attacco del prossimo anno del Diavolo, ma la pista si sarebbe complicata a causa della grande concorrenza e dell'elevato costo dell'operazione nonostante il polacco si libererà a zero dal Barcellona al termine di questa stagione.
E così è spuntato un nuovo obiettivo per il reparto offensivo milanista del prossimo anno: si tratta di Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 che ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2028. In questa annata, con la maglia dei Colchoneros, il norvegese ha collezionato finora 47 presenze in tutte e le competizioni, segnando anche 17 gol.
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