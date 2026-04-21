Milan, Leao è sul mercato: se arriverà un'offerta da 40-50 milioni verrà ceduto. Ma niente sconti

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"È sul mercato, questa è la verità": lo scrive questa mattina il Corriere della Sera e il soggetto della frase è Rafael Leao, finito ancora al centro delle polemiche dopo che non ha gradito la sostituzione domenica a Verona. Se in estate dovessero arrivare in via Aldo Rossi offerte da 40-50 milioni di euro l'attaccante portoghese verrà ceduto. Le destinazioni più probabili restano Premier League e Arabia Saudita.

A Casa Milan in molti sono convinti che la separazione farebbe bene a tutti, in primis al giocatore che magari cambiando aria potrebbe ritrovare quella serenità che ha perso negli ultimi mesi in rossonero. Il club milanista però non intende fare sconti, quindi se non dovessero arrivare proposte da 40-50 milioni il giocatore resterà a Milanello. Al momento non sono arrivate offerte del genere, ma la speranza in via Aldo Rossi è che la vetrina del Mondiale possa attirare degli acquirenti.